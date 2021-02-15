ليس وليام... أكثر أشخاص من العائلة المالكة سعدوا بإعلان هاري وميغان ماركل عن مولودهما الثاني

كشفت تقارير أمريكية عن أكثر أشخاص من داخل العائلة المالكة البريطانية سعدوا من إعلان الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل انتظار مولودهما الثاني.

وقال متحدث باسم القصر في بيان لمجلة "بيبول" الأمريكية، إن جميع أفراد العائلة سعداء بالخبر، وخص تحديدا جدة هاري، الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب ووالد هاري، الأمير تشارلز، فيما لم يذكر الأمير وليام شقيق هاري الأكبر.

وذكر البيان نصا: "صاحبة الجلالة ودوق إدنبرة وأمير ويلز وجميع أفراد الأسرة سعداء، ونتمنى للأمير هاري وميغان ماركل التوفيق".

وبحسب مجلة "بيبول"، فقد تم إخبار العائلة المالكة البريطانية بأخبار حمل ميغان ماركل قبل الإعلان عنها رسميا.

وكانت تقارير ذكرت توتر في العلاقة بين الأمير وليام وشقيقه الأصغر الأمير هاري، قبل أن يتخلي الأخير هو وزوجته عن صفتهما الملكية في يناير/ كانون الثاني 2020.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الأمير هاري ودوقة ساسكس ميغان ماركل، أمس الأحد 14 فبراير/ شباط الجاري، عن انتظارهما لمولودهما الثاني، وفقا لما نشره موقع "بي بي سي" البريطانية.

​وقام الثنائي بنشر صورة باللون الأبيض والأسود على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها ميغان مستلقية تحت شجرة وهي ممسكة ببطنها البارز بوضوح، بينما يقوم الأمير هاري بملامسة رأسها.

وقال هاري وميغان في بيان لهما: "إنه يمكننا أن نؤكد أن آرتشي سيصبح أخا أكبر قريبا. إن دوق ودوقة ساسكس متحمسان للغاية لأنهما سينجبان طفلًا ثانيا قريبا".

يذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، قد أعلنا تخليهما عن وظائفهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية في الثامن يناير 2020، وقد صرحا بأن "هذا القرار اتخذاه بعد شهور من التفكير، وأنهما يسعيان للوصول إلى الاستقلال المادي".

وسيكون الطفل الثاني لميغان ماركل والأمير هاري هو الشقيق الأصغر لابن الزوجين "آرتشي"، الذي سيبلغ الثانية من العمر في شهر مايو/ أيار المقبل.