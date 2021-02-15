الحرس الثوري يتوعد إسرائيل بالرد على "ممارساتها الشيطانية"

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، إن إسرائيل ارتكبت تصرفات "مهينة" ضد الشعب والنخب الإيرانية، متعهدا بالرد على هذه الأفعال التي وصفها بـ"الممارسات الشيطانية".

وأضاف العميد رمضان شريف، خلال اجتماعه مع المسؤولين عن دوائر العلاقات العامة والتعبئة: "الأعداء يحاولون من خلال الحرب النفسية والإعلامية العمل على تشويش العقول وتغيير معتقدات الرأي العام ضد الثورة الإسلامية والنظام والشعب الإيراني وذلك باستخدام وسائل الإعلام العديدة والكثيرة المتاحة لهم".

وأردف بالقول إنهم (الأعداء) يحاولون أن يوحوا إلى المجتمع الإيراني، خاصة في أوساط الشباب، بأن إدارة النظام البهلوي والمستشارين الأمريكيين يقودون إيران إلى بوابات الحضارة، وإن الثورة الإسلامية قد أعاقت هذا النمو والتقدم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".

وحول التصرفات الإسرائيلية، قال شريف:

هذا الكيان الغاصب والمزيف سيتلقى الرد بالتأكيد على ممارساته الشيطانية.

كما قال إن "الخطوة الأولى للثورة الإسلامية أنجزت بحمد الله، رغم كل العداء ومؤامرات نظام الهيمنة والاستكبار، والآفاق المرسومة للخطوة الثانية للثورة أيضا يمكن الوصول إليها بالتأكيد".

وختم بالقول إن "الثورة الإسلامية ماضية قدما في مسيرتها التقدمية، ووحدة وتلاحم الشعب والمسؤولين ستُفشل مؤامرات الأعداء كما في الماضي".