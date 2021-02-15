بريطانيا تدعو إلى معاهدة عالمية بشأن الأوبئة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إنه يتعين على القوى العالمية إبرام معاهدة عالمية بشأن الأوبئة لضمان الشفافية المناسبة بعد تفشي فيروس كورونا الجديد الذي نشأ في الصين.

وردا على سؤال حول المسؤول عن أي نقص في الشفافية بشأن أصول جائحة "كوفيد 19"، قال جونسون: "أعتقد أنه من الواضح إلى حد ما أن معظم الأدلة تشير إلى أن المرض نشأ في ووهان"، حسبما نقلت "رويترز".

وأضاف: "لذلك نحن جميعا بحاجة لمعرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات حول كيفية حدوث ذلك، وبخصوص الأسئلة حول المصادر الحيوانية التي يطرحها الناس. أعتقد أننا بحاجة إلى أكبر قدر ممكن من البيانات".

وأشار جونسون إلى أنه سيكون حريصا على توقيع معاهدة عالمية بشأن الأوبئة، التي تتفق الدول الموقعة عليها بشأن الشفافية والمساهمة بأي بيانات لديها في المستقبل.

وأردف قائلا: "أعتقد أن ما يحتاج العالم أن يراه هو اتفاق عام على كيفية تتبعنا للبيانات المحيطة بالأوبئة الحيوانية المنشأ. أعتقد أن إحدى الأفكار الجذابة التي رأيناها في الأشهر القليلة الماضية هي اقتراح معاهدة عالمية بشأن الأوبئة".

أدى تفشي "كوفيد 19"، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الصين في أواخر عام 2019، إلى مقتل 2.4 مليون شخص، ودفع الاقتصاد العالمي إلى أسوأ ركود في زمن السلم منذ الكساد الكبير، وأدى إلى قلب الحياة الطبيعية لمليارات البشر.

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، يوم الأحد، إنه يشارك الولايات المتحدة مخاوفها بشأن مستوى الوصول الممنوح لبعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين لتقصي الحقائق حول الفيروس.