كاتب مقالات ورجل أعمال... المخابرات التركية تعتقل شخصين في الخارج وتنقلهما إلى البلاد

أعلنت السلطات التركية أنها تمكنت من جلب مواطنين من أوزبكستان عبر عملية استخبارية.

ونقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" عن مصادر أمنية، قولها إن السلطات "جلبت عضوين فارين ينتميان لتنظيم "غولن" الإرهابي من أوزبكستان، عبر عملية استخبارية".

وأوضحت المصادر، بحسب الوكالة الرسمية، "جهاز الاستخبارات التركي تمكن من إحضار المدعوين "غوربوز سفيلاي" و"تامر أفجي"، من أوزبكستان".

وأضافت المصادر: "سفيلاي، كان يعمل في قطاع الصناعات الدفاعية، وعيّن أعضاء من تنظيم "غولن" في شركته، بعد فصلهم من وظائفهم في الدوائر العامة، عقب المحاولة الانقلابية التي قام بها تنظيم غولن في 15 يوليو/تموز 2016".

وتابعت الوكالة أن "التحقيقات أظهرت أن سفيلاي بدأ بالتواصل مع أعضاء من منظمة "بي كا كا/كا جي كا" عن طريق هؤلاء الأشخاص، عام 2017".

وأشارت المصادر، بحسب الوكالة، إلى أن "سفيلاي توجه إلى شمالي العراق في 2019، بهدف تأمين احتياجات "بي كا كا" وذراعها في سوريا "ب ي د/ ي ب ك- قسد" من الصواريخ ومضادات المسيرات، وأنظمة الرادار والزي الحراري".

ولفتت إلى أنه "توجه إثر ذلك من العراق إلى سوريا بطريقة غير شرعية، وزار منشآت المنظمة لإنتاج وتطوير الأسلحة والذخيرة في محافظة الحسكة".

ونقلت الوكالة عن المصادر الأمنية قولها إن "سفيلاي دعم ماديا تنظيم غولن في أوزبكستان، وفاز بمناقصات بطرق غير نزيهة، من خلال أعضاء التنظيم المتغلغلين في مؤسسات حكومية في الخارج، وأسس شركات في قرغيزيا وأوكرانيا".

وأشارت الوكالة إلى أن تامر أفجي، المواطن الثاني الذي تم جلبه إلى البلاد، "متورط في اجتذاب طلاب إلى تنظيم غولن، والعمل كمسؤول في شركات عائدة للتنظيم، وكتابة مقالات ضد تركيا في بعض المواقع الإخبارية".