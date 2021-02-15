شاب أمريكي يروي قصة تحوله من مشرد إلى مليونير

روى شاب أمريكي قصة تحوله من شخص فقير مشرد، إلى مليونير خلال فترة قصيرة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن براندين كوندي البالغ من العمر 25 عاما، والمقيم في ولاية فيرجينيا، نشأ فقيرا في حياة مليئة بالصعاب، إلا أنه أصبح الآن رجل أعمال وأحد الشخصيات المؤثرة على موقع "إنستغرام".

وأشارت الصحيفة إلى أنه واجه التشرد في طفولته، بعد تسريح والدته من العمل بشكل مفاجئ، وإعطاء الأسرة إنذارا بمغادرة المنزل خلال 12 ساعة فقط.

وأوضح أن أسرته اعتمدت على كرم الأصدقاء، والتنقل من منزل لآخر لضمان المبيت أسفل سقف منزل، ومع ذلك اضطر للمبيت في الشارع.

وأشار الشاب الذي يمتلك حاليا سيارة فاخرة "لامبورغيني" إلى أن هذه الصعوبات جعلته شخصا جادا في عمله.

وأوضح أنه بدأ حياته العملية في السادسة عشر من عمره، حيث عمل كغاسل للأطباق في أحد المحال.

وفي عامه الحادي والعشرين، عمل في تنظيف اليخوت التي يمتلكها الأغنياء والمشاهير، حيث ألهمته حياتهم أن يصنع لنفسه المستوى المعيشي، وهو ما تحقق خلال 5 سنوات.

وبحسب الصحيفة فإن براندين حقق نقلة مادية من خلال إنشاء شركة تسويق على "إنستغرام" تدعى "كوندي إل إل سي"، ليصبح مليونيرا يمتلك سيارة فاخرة ويقضي عطلات منتظمة في أماكن فاخرة، ويرتدي ملابس تحمل ماركات عالمية.