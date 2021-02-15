تركيا تعتقل ثلاثة نيوزيلنديين تسللوا من سوريا منهم امرأة صدر بحقها إخطار "أزرق"

قالت السلطات التركية، اليوم الاثنين، إنها "ألقت القبض على ثلاثة نيوزيلنديين، بينهم امرأة يقال إنها عضو بتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العام)، وهم يحاولون دخول تركيا من سوريا بطريقة غير قانونية.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني التركية، على حسابها الرسمي على تويتر، أن قوات حرس الحدود ألقت القبض على النيوزيلنديين في منطقة الريحانية بإقليم خطاي الجنوبي التركي المتاخم للحدود مع سوريا.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر، "قواتنا من حرس الحدود ألقت القبض على ثلاثة يحملون الجنسية النيوزيلندية، كانوا يحاولون دخول بلادنا بشكل غير قانوني من سوريا".

وأشارت التغريدة إلى أنه "جرى تحديد هوية امرأة في السادسة والعشرين من عمرها من بين المقبوض عليهم بأنها إرهابية من داعش مطلوب القبض عليها بإخطار أزرق"، وفقا لرويترز.

وتصدر وكالة الشرطة الدولية (إنتربول) إخطارا أزرق لجمع معلومات إضافية عن هوية شخص ما، وموقعه وأنشطته فيما يتعلق بجريمة ما.

وأكدت وزارة الخارجية النيوزيلندية، أنها على علم بالأمر، دون أن تقدم تفاصيل أخرى.