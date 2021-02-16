ظريف يصف اليابان بالصديق القديم ويطالبهم بالإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة

طالب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، اليابان بالإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لدى طوكيو بسبب العقوبات الأمريكية.

وفي تصريحه لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أعرب ظريف عن أمله بأن تتمكن اليابان وأوروبا من إقناع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإلغاء الحظر الاقتصادي المفروض على إيران.



ووصف ظريف اليابان بأنها صديق قديم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأشار إلى الحظر الذي أعادت إدارة ترامب فرضه على طهران بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي.

وأضاف، بما أن الولايات المتحدة انتهكت القوانين الدولية، فإن أفضل دور قد تلعبه اليابان هو أن تبين للأمريكيين بأنها لن تنفذ قراراتهم غير القانونية، وفقا لوكالة "أرنا".

وأشار ظريف إلى أن الأرصدة الإيرانية المجمدة لدى اليابان وكوريا الجنوبية تبلغ نحو ١٠ مليارات دولار، من ضمنها أقل من ٣ مليارات دولار لدى اليابان، منوها إلى أن هذه الأرصدة الإيرانية المجمدة يمكن الاستفادة منها لشراء الدواء والغذاء واللقاح لمكافحة كورونا.



وتابع وزير الخارجية الإيراني، أنه حينما تتخذ أمريكا الخطوات الأولى سنرى النتيجة وعلى الفور سنتخذ نحن خطواتنا الأولى وأن المهمة هي على عاتق بوريل لتنسيق هذه الخطوات.

وأكد ظريف أنه لا يمكن التفاوض حول الاتفاق النووي مرة أخرى.