زلزال قوي بلغت شدته 6.7 درجات يضرب عاصمة جزر فانواتو

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.7 درجات على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، غرب بورت فيلا عاصمة جزر فانواتو.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (17.810 جنوبا) وخط طول (167.468 شرقا).

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر مادية أو في الأرواح، كما أنه لم يتم التحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بحسب هيئة المسح الجيولوجي.

تقع فانواتو في ما يعرف بـ"حلقة النار في المحيط الهادئ"، وهي معرضة بدرجة كبيرة للكوارث الطبيعية، وفي السنوات الأخيرة، تعرضت الجزر لتهديد بفعل ارتفاع منسوب سطح البحر وتغير أنماط الطقس.

في الحقيقة، يعد هذا الأرخبيل من بين أكثر دول العالم تعرضا للمخاطر الطبيعية، وفقا لتقرير صادر عن جامعة الأمم المتحدة، الذراع البحث والأكاديمي للمنظمة في عام 2014.

Notable quake, preliminary info: M 6.7 - 58 km W of Port-Vila, Vanuatu https://t.co/qgU3weUBzv — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) February 16, 2021

وفي عام 2015، اجتاح الجزر إعصار بام، ما تسبب في أضرار جسيمة وتشريد 75 ألف شخص، لكن رغم الدمار الشديد، بدأ السكان سريعًا إعادة إعمار القرى، ما يعكس مرونة الدولة والمجتمع في الاستجابة للصعاب.