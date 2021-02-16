بلينكن: أمريكا غاضبة بسبب هجوم أربيل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "غاضبة" بسبب هجوم أربيل الصاروخي.

ووقع الهجوم الصاروخي يوم الاثنين، في منطقة كردستان العراق وأسفر كما أفادت التقارير عن مقتل متعاقد مدني وإصابة عدد آخر بجروح بينهم جندي أمريكي، والعديد من المتعاقدين الأمريكيين.

وأضاف بلينكن في بيان، "تواصلت مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني لمناقشة الواقعة والتعهد بدعمنا لجميع الجهود المبذولة للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها".

وفي ذات الصدد، قال رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني عبر حسابه بتويتر، "بحثت مع وزير الخارجية الأمريكي الهجوم الجبان على أربيل".

I spoke with @SecBlinken about the cowardly attack on Erbil. We agreed to coordinate closely in the investigation to identify the outlaws behind it -mb. — Masrour Barzani پابەندین# (@masrour_barzani) February 15, 2021

وأضاف برزاني، "اتفقنا على التنسيق بشكل الوثيق في التحقيقات لتحديد الخارجين عن القانون الذين يقفون وراء ذلك".

وتبنت الهجمات التي أدت لمقتل متعاقد مدني وإصابة عدد آخر بجروح بينهم جندي أمريكي مجموعة تطلق على نفسها " سرايا أولياء الدم" متوعدة ما وصفته بـ "الاحتلال الأمريكي" في كل شبر من أرجاء الوطن، بمزيد من الهجمات. التي اعتبرها الرئيس العراقي برهم صالح تمثل تصعيدا خطيرا وعملا إرهابيا إجراميا يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد.

كما طالب رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، بمعاقبة من يتعدى على أمن الوطن والمواطن.