شركة "بي.إم.دبليو" تستدعي نوعين من سياراتها في الصين

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء شركة "بي.إم.دبليو" الألمانية لصناعة السيارات، عشرات المركبات من السوق الصينية بسبب عيوب في الوسائد الهوائية الجانبية للمقاعد.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية بيان الهيئة الوطنية لتنظيم السوق التي ذكرت: "أن الاستدعاء الذي من المقرر أن يبدأ يوم الخميس، سيشمل الطرازين المستوردين "425آي" و"430آي" اللذين تم إنتاجهما بين 16 يونيو و2 ديسمبر عام 2020".

وأضاف البيان: "ونظرا لعيوب في مؤشرات برامج الوسائد الهوائية الجانبية للمقاعد الأمامية، فإن توقيت عمل الوسائد الهوائية الجانبية للمقاعد الأمامية قد يتأخرعندما تواجه المركبات تأثيرات جانبية".

وذكر البيان أن شركة "بي.إم.دبليو" تشاينا المحدودة لتجارة السيارات، ستعمل على إعادة برمجة برامج المركبات المستدعاة مجانا.