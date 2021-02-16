داخلية كردستان تكشف تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الصاروخي

كشفت داخلية إقليم كردستان العراقي عن تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الصاروخي على الإقليم ليلة أمس.

وقالت وزارة الداخلية، إن جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتعاون مع التحالف الدولي عثرت على منصة صواريخ أطلقت منها صواريخ الهجوم الذي وقع ليلة أمس، حسب موقع "رووداو" الكوردستاني.

وأضاف بيان للوزارة، أنه تم العثورة على سيارة من طراز كيا وتحمل عددا من الصواريخ في منقطة بين أربيل والكوير.

واعتبر البيان أن الهجوم نفذ بنفس طريقة الهجوم على مطار أربيل من قبل.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات مستمرة لمعرفة من يقف وراء الهجوم.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، قد أعلنت سقوط جرحى بإطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل وضواحيها.

وسقطت عدة صواريخ على مدينة أربيل، قسم منها في حي وزيران وآخر في شارع 40 متر، فيما أعلن التحالف الدولي، أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل مقاول مدني وإصابة 5 متعاقدين مدنيين وجندي أمريكي بسقوط نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل.