بشروط... إسرائيل تقرر تخفيف إجراءات الإغلاق

قررت إسرائيل تخفيف إجراءات الإغلاق خاصة فيما يتعلق بالقطاع التجاري بدءا من الأحد القام، بشروط محددة.

ووفقا لموقع قناة "i24" فقد صادق المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا في إسرائيل (الكابينيت)، مساء أمس الاثنين، على استئناف أنشطة المحلات التجارية ابتداء من يوم الاحد القادم.

واشترط "الكابينيت" لاستئناف النشاط أن تعمل المحلات بمعايير "وسم بنفسجي محدود" وهو ما يعني "الحفاظ على التباعد لمسافات كبيرة بين الزبائن واستيعاب عدد اقل منهم في كل محل.

وسيتم بناء على قرار المجلس الوزاري المصغر فتح المجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، والأسواق، والمتاحف، والمكتبات، وأماكن الصلاة، والتي سيتم فتحها بالمعايير نفسها.

وقرر مجلس الوزراء أن تعمل بعض الأماكن بموجب معايير واشتراطات "الوسم الأخضر"، وهو ما يعني أن من تلقى التطعيم فقط هو من سيدخلها.

وهذه الأماكن هي: صالات الرياضة، الفعاليات الثقافية والرياضية، حمامات السباحة، أماكن الصلاة، الجزر الخضراء والفنادق.

وشدد القرار على أن هذه الاماكن وخاصة الفنادق لن يقوموا في هذه المرحلة بتشغيل غرف الطعام، مع ضرورة إجراء فحص كورونا للأطفال، يكون ساريا حتى 48 ساعة.

وعن الدراسة قرر "الكابينيت" عودة الطلاب بالصفوف الخامس والسادس، والحادي عشر والثاني عشر إلى صفوف الدراسة في البلدات الخضراء والصفراء.

كما شدد المجلس على أنه لن يسمح بتجمع يضم أكثر من عشرة أشخاص في قاعة مغلقة، وتجمع لـ20 شخصا في أماكن مفتوحة، مؤكدا أنه سيتم توسيع الأعداد الشهر القادم.

وقد أقر المجلس مرحلة ثالثة لتخفيف الإجراءات ستبدأ في 7 مارس/ آزار المقبل، وستشمل فتح المقاهي والمطاعم الصغيرة بموحب الوسم "البنفسجي المحدود" وبناء على الوسم الأخضر سيتم فتح المطاعم والقاعات.