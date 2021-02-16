لماذا توجه وزير خارجية إثيوبيا إلى تركيا... وإلام تسعى إدارة أردوغان

أكدت السفيرة التركية لدى إثيوبيا يابراك ألب، التزام بلادها بتوسيع استثماراتها في إثيوبيا والتي تضيف بالفعل مليارات الدولارات.

وقالت يابراك ألب لوكالة "الأناضول" إن استثمارات تركيا في إثيوبيا تبلغ حاليًا 2.5 مليار دولار.

وتركيا هي ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا بعد الصين بصناعات النسيج المتطورة وشركات تصنيع الكابلات.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين، إن بلاده ترتبط بعلاقات دبلوماسية قوية تاريخياً مع إثيوبيا منذ 125 عاما.

وأوضح أوغلو خلال حديثه في حفل افتتاح مبنى السفارة الإثيوبية الجديد في العاصمة أنقرة أن تركيا افتتحت أول سفارة لها في إفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، عام 1926، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأضاف "ومع ذلك، فإن علاقاتنا الدبلوماسية تعود إلى ما هو أبعد من ذلك"، موضحًا أن العلاقات بين الدولة العثمانية وإمبراطورية الحبشة بدأت في 1896، ما يعني مرور 125 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، الذي حضر الحفل، إن "السفارة الجديدة ستجمع بين شعبي البلدين وتعزز العلاقات الثنائية والثقافية".

ونقل ميكونين، تعزية شعب بلاده لتركيا ووقوفه بجانبها، عقب استشهاد 13 مواطنًا تركيًا على يد منظمة "البي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وأكد الوزير الأثيوبي، أنهم مستعدون لتعميق وتقوية التعاون مع تركيا، داعياً الشركات التركية للاستثمار في بلاده.

ووفقًا لهيئة الاستثمار الإثيوبية، تعد تركيا ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا، برأس مال استثماري يبلغ 2.5 مليار دولار (17.43 مليار ليرة تركية)، وفرص عمل لحوالي 30 ألف إثيوبي.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مناسبات عديدة عن رغبة تركيا في تعميق علاقاتها مع الدول الأفريقية.