كردستان العراق... وزارة البيشمركة تعلن استعدادها للدفاع عن الإقليم

أعلنت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق عن استعدادها للدفاع عن شعب الإقليم وأراضيه.

وقالت الوزارة في بيان نشرته شبكة "رووداو" الإعلامية، إنها على استعداد تام للدفاع عن شعب وإقليم كردستان، بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدفه أمس.

وأكد بيان الوزارة إدانتها بشدة للهجوم الصاروخي، مؤكدة أن "الهجمات الإرهابية" لن تقدر على تشويه أمن واستقرار الإقليم.

ودعت وزارة البيشمركة إلى وحدة الصف في الإقليم "الآن وأكثر من أي وقت مضى".

كشفت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة ضحايا القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل والمطار ليلة أمس، فيما توصلت التحقيقات بالتعاون مع التحالف الدولي إلى منطقة انطلاق الصواريخ.

وقالت الداخلية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بعد هجوم الليلة الماضية الساعة 9:30 مساء أمس الاثنين، "أصابت عدة صواريخ مطار أربيل الدولي والعديد من الأحياء السكنية في أربيل مركز الإقليم، مما أودى بحياة شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين بينهم خمسة في المطار وثلاثة آخرون في المدينة، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والمصالح التجارية".

وأضافت الداخلية "بعد أن بدأت قوات مكافحة الإرهاب والآسايش والشرطة، تحقيقاً فورياً، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، تم العثور على سيارة من طراز (كيا) بين أربيل والكوير تحمل عدة صواريخ".