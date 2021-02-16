الخارجية الإيرانية ترد على تصريحات وزير خارجية قطر بشأن "التهدئة"

وقال سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بشأن عمل بلاده على تهدئة التوترات في المنطقة: "قطر بالتأكيد واحدة من أصدقاء إيران المقربين في المنطقة"، حسبما ذكرت الوكالة الإيرانية الرسمية.

وأضاف المتحدث أن هناك "مشاورات وثيقة للغاية" بين إيران وقطر على شتى الأصعدة. وفي وقت لاحق من اليوم، التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره القطري في طهران، الذي يترأس وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين القطريين.

وخلال الاجتماع، هنأ ظريف قطر على نجاحها في إنهاء الحصار الدبلوماسي والاقتصادي، وأعرب عن استعداد إيران لتعزيز العلاقات الثنائية. كما شدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة التعاون بين دول المنطقة لحل القضايا العالقة والتوصل إلى تسوية إقليمية مستقرة، مضيفًا أن العلاقات الإيرانية-القطرية تلعب دورًا هامًا في هذا المنحى.

وأعرب وزير الخارجية القطري عن استعداد الدوحة لتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران على الأصعدة كافة، لا سيما فيما يتعلق بالاقتصاد، معربًا عن أمله في حل المشكلات الإقليمية في أقرب فرصة ممكنة "في إطار المبادرات الإقليمية".

كما التقى وزير الخارجية القطري الرئيس الإيراني حسن روحاني، وسلمه رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.