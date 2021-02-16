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    وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

    ظريف بعد لقائه وزير خارجية قطر: منطقتنا هي أولويتنا

    © AFP 2021 / PATRICK BAZ
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    علق وزير الخارجية الإيراني محمد جود ظريف، على لقاء نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في طهران.

    وغرد ظريف عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" في البداية أن "الدبلوماسية الإيرانية النشطة تمضي قدما"، لافتا إلى أنه "خلال الأسبوع الماضي التقى وزير الخارجية العراقي وبمبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث، واليوم مع وزير خارجية قطر".

    وتابع ظريف معلنا أن نواب إيران وتركيا وروسيا سيجتمعون، اليوم الثلاثاء، في سوتشي لدفع عملية أستانا.

    واختتم وزير الخارجية الإيراني تغريدته قائلا: "منطقتنا هي أولويتنا".

    وشارك ظريف مع تغريدته صورا من لقائه مع وزير خارجية قطر، أمس الاثنين، في طهران.

    ​يذكر أن هذا اللقاء الرسمي هو الأول بين إيران وقطر، منذ "قمة العلا" في السعودية، التي شهدت إسدال الستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

    وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    الخارجية الإيرانية ترد على تصريحات وزير خارجية قطر بشأن "التهدئة"
    ورحب ظريف، خلال اللقاء، بالنجاح الأخير الذي حققته قطر في إنهاء الحصار، مشيرا إلى أهمية العلاقات الثنائية مع قطر من منظور إيران حكومة وشعبا، ومؤكدا استعداد طهران لتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

    وشدد ظريف، على ضرورة التعاون بين دول المنطقة لحل القضايا والوصول إلى ترتيب إقليمي مستقر، وقدر أن قطر تلعب دورا هاما في هذا الاتجاه.

    من جانبه، أعلن وزير الخارجية القطري، خلال الاجتماع، استعداد الدوحة لتوسيع العلاقات الثنائية على كافة المستويات بما في ذلك المجال الاقتصادي، معربا عن تقديره لكل الدعم الذي قدمته إيران خلال الحصار الذي فرض على دولة قطر.

    واعتبر محمد بن عبد الرحمن، أن هذه الزيارة تندرج في سياق تطوير العلاقات الثنائية وفي إطار المشاورات المنتظمة بين الجانبين، مشددا على ضرورة أن تنتهج المنطقة نهجا جديدا وتعاونا شاملا، وأعرب عن استعداد دولة قطر للعب دور رئيسي وفعال، معربا عن أمله في أن يتم حل القضايا في إطار المبادرات الإقليمية فى أقرب وقت ممكن.

    وانطلقت اليوم الثلاثاء في مدينة سوتشي الروسية، أعمال الجولة الـ 15 من مباحثات صيغة "أستانا"، بمشاركة الدول الضامنة روسيا، وإيران، وتركيا، بهدف مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في سوريا.

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    الكلمات الدلالية:
    محمد جواد ظريف, إيران, قطر
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