مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: تقليل التزاماتنا يأتي في سياق الاتفاق النووي

قال مجيد تخت روانجي، سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، إن بلاده لم تخرج من الاتفاق النووي لتعود إليه.

وأشار روانجي في مقابلة مع قناة "يورونيوز" بالفارسية التي لم تبث بعد، بحسب موقع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إلى أن "تقليل (إيران) التزاماتها يأتي في سياق الفقرة 36 من الاتفاق النووي".

وتساءل: "كيف يتوقعون من إيران الموجودة في الاتفاق النووي أن تتخذ الخطوة الأولى؟"

وقال السفير الإيراني إنه "بحسب الفقرة 36، من الاتفاق النووي، عندما يرتكب عضو في الاتفاق النووي انتهاكًا واضحًا وخطيرًا، تُمنح إيران الخيار بعدم الوفاء بجميع التزاماتها أو بعضها، وقد اخترنا الخيار الثاني".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أبلغت الدول الأعضاء في تقرير سري، مساء الأربعاء الماضي، أن "إيران بدأت في إنتاج معدن اليورانيوم، وهو مادة يمكن استخدامها لتشكيل نواة الأسلحة النووية".

وقالت الوكالة، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إن إيران "أنتجت كمية صغيرة من معدن اليورانيوم في 8 فبراير/ شباط، في انتهاك للاتفاق النووي لعام 2015، بعد استيراد معدات جديدة إلى منشأة نووية تخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أصفهان"، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".