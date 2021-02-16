نتنياهو: نسعى لإقامة مصنع لقاحات في إسرائيل وتوزيعها على دول المنطقة

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إجراء مفاوضات مع شركتي "فايزر "وموديرنا" لإقامة مصنع في إسرائيل يتولى توزيع اللقاحات على دول المنطقة.

وقال نتنياهو في تغريدة على "تويتر": "تحدثت في الأسابيع الأخيرة مع رؤساء فايزر وموديرنا بهدف إقامة مصنع في إسرائيل".

وتابع "مصنع لقاحات إسرائيلي سيكون مصدر رزق لآلاف العائلات، وسيحول إسرائيل إلى مركز عالمي لتصنيع، وتطوير وتوزيع اللقاحات على دول المنطقة".

בשבועות האחרונים אני משוחח עם ראשי 'פייזר' ו'מודרנה' במטרה להקים בישראל מפעל חיסונים. מפעל חיסונים כחול-לבן יספק פרנסה לאלפי משפחות ויהפוך את ישראל למרכז עולמי לייצור, פיתוח והפצת חיסונים למדינות האזור 🇮🇱 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 16, 2021

وتعد إسرائيل واحدة من بين أنجح الدول في تطعيم مواطنيها، إذ طعمت حتى اليوم الثلاثاء، 3 ملايين و991 ألفا، من بينهم ما يزيد عن 2.6 مليون تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.