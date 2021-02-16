بعد تصوير "لقطات المهمة"... تركيا تؤكد استمرار عملياتها العسكرية في العراق

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، إن العمليات العسكرية التركية مستمرة لتحييد الإرهابيين شمالي العراق.

وتابع في كلمة له أمام البرلمان: "عملياتنا العسكرية ستتواصل داخل البلاد وخارجها حتى القضاء على آخر إرهابي".

وأوضح: "مخلب النسر-2 عملية نوعية وصلت إلى عمق 35 كيلومترا من دون إسناد برّي ولقد استطاع الجيش التركي تصوير بعض اللقطات المهمة خلال العملية العسكرية شمالي العراق".

يحدث الآن | كلمة لوزير الدفاع التركي خلوصي أقار https://t.co/0HIwF23FuW — TRT عربي (@TRTArabi) February 16, 2021

والأحد، عثرت القوات التركية على جثامين 13 مواطنا لدى مداهمة إحدى مغارات "بي كا كا" في منطقة غارا شمالي العراق في إطار عملية "مخلب النسر-2"، التي انطلقت في 10 فبراير/ شباط الجاري، وانتهت بتحييد 53 إرهابيا.

وقال وزير الدفاع التركي إن "الإرهابي المسؤول عن المغارة أعدم المواطنين الأتراك الـ13 عند بدء العملية الجوية على غارا قبيل وصول قواتنا البرية إلى المنطقة"، مضيفا: "ألحقنا بتنظيم بي كا كا الإرهابي ضررا ماديا ونفسيا كبيرا وشتتنا مجموعاتهم".

ومنظمة "بي كا كا" المدرجة في لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألفا، بينهم أطفال ونساء ورضّع، خلال عملياتها الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.