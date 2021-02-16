تسجيل
15:05 GMT16 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي

    مفاجأة صادمة في كهف شمالي العراق تثير ضجة في تركيا واستدعاء سفير أمريكا... فيديو

    © AFP 2021 / DELIL SOULEIMAN
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1048107410_0:25:1200:700_1200x675_80_0_0_2f54808ec4ea18d7bae938970c1b2ee6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202102161048127132-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%87%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    يوم الأحد، فوجئت القوات التركية عند دخول أحد الكهوف شمالي العراق، بمشهد صادم أثار ضجة إعلامية وسياسية كبرى.

    كان الكهف في منطقة غارا شمالي العراق، حيث تنفذ تركيا عملية عسكرية سمتها "مخلب النسر-2"، لملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

    القوات التركية داهمت الكهف بعد استهدافه بطائرة مسيّرة، وعند اقتحامه كانت هناك 13 جثةً متناثرةً أشلاؤها.

    عندئذ قررت تركيا أن تفحص الجثث في محاولة لمعرفة هوية القتلى، لتعلن لاحقا أنهم أتراك، كانوا أسرى منذ سنوات لدى منظمة "بي كا كا".

    وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر الولاية، يوم الأحد، قال والي ملاطية التركية، أيدين باروش، إنه "تم تحديد هويات 10 من أصل 13 مواطنا ممن استشهدوا على يد المنظمة الإرهابية، فيما تتواصل إجراءات التعرف على هويات الآخرين في مركز الطب العدلي بمالاطية".

    الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
    © REUTERS / MURAT CET NMUHURDAR/PPO
    أردوغان يتحدث عن "مجزرة غارا" ويعلن التمسك بأراض دخلتها قواته شمالي العراق

    وأضاف أن "المواطنين الأتراك الـ 13، كانوا قد اختطفوا بين عامي 2015 – 2016 من قبل "بي كا كا"، وتم نقلهم إلى مناطق مختلفة شمالي العراق، طيلة السنوات الـ 6 الماضية".

    وأوضح أن المنظمة الإرهابية اصطحبت المواطنين الأتراك أخيرا إلى ما يعرف بـ "سجن" في منطقة "غارا" شمالي العراق، قبل أن تعدمهم رميا بالرصاص في الرأس والصدر.

    هنا بدأت التشكيكات والتساؤلات تلاحق الرواية التركية، وانتشرت مزاعم تفيد بأن المواطنين الأتراك قتلوا إثر غارة جوية لسلاح الجو التركي، وليس نتيجة قتلهم من قبل "بي كا كا"، وأنه لو كانت "بي كا كا" تريد قتلهم فلماذا فعلت ذلك الآن رغم أنها تأسرهم منذ سنوات؟

    رد والي ملاطية التركية على تلك المزاعم، بأن تحقيقات الطب العدلي في ملاطية، "أظهرت أن شخصا منهم استشهد برصاصة في الصدر، فيما استشهد الآخرون برصاصات في الرأس من مسافة قريبة".

    بدوره، كشف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، ياشار غولر، عبر الخرائط والمخططات عن المكان الذي عُثر فيه على جثث 13 مدنياً تركياً أعدمهم التنظيم، مؤكداً أن الطبيعة الجبلية للمكان يجعل استهدافها بسلاح الجو، مستحيلاً.

    وكانت وزارة الخارجية الأمريكية من بين المشككين، إذ قالت في بيان لها إنه "إذا تأكدت التقارير بأن مدنيين أتراكا قتلوا على أيدي حزب العمال الكردستاني، المنظمة التي تعتبر إرهابية، فنحن ندين هذا العمل بأشد العبارات الممكنة" مشيرة إلى أنها تنتظر تأكيدا إضافيا حول ما أعلنته أنقرة عن ظروف مقتلهم.

    جملة "إذا تأكدت التقارير" أثارت غضبا إعلاميا وسياسيا واسعا في تركيا، إذ اعتبر مصدر في الخارجية التركية أن "استخدام هذه العبارة ينطوي على شكوك في صحة رواية أنقرة".

    وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متوجها لواشنطن "لا يمكن لكم أن تكونوا مع الإرهابيين. إذا ما أردتم أن تكونوا طرفا، فقفوا إلى جانبنا" مستنكرا البيان الأمريكي الذي يفوح برائحة التشكيك في رواية تركيا حول الحادث.

    وانتقدت وسائل إعلام تركية موالية للحكومة اللغة المستخدمة في البيان الأمريكي، وواستدعت الخارجية التركية السفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد احتجاجا على موقف الولايات المتحدة من القضية.

    وقالت الخارجية في بيان: "استدعى السفير الأمريكي (ديفيد) ساترفيلد إلى الوزارة وجرى إبلاغه بأشدّ العبارات بموقفنا من البيان الأمريكي".

    وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
    © Sputnik . Stringer
    بعد تصوير "لقطات المهمة"... تركيا تؤكد استمرار عملياتها العسكرية في العراق

    وأفادت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، بأن السفير الأمريكي أقر بمسؤولية منظمة "بي كا كا" الإرهابية عن الجريمة.

    وذكرت الوزارة في بيان أن السفير الأمريكي عقد اجتماعا (مع مسؤولين أتراك) بوزارة الدفاع التركية، مساء الاثنين.

    وأضافت الوزارة أن "السفير الأمريكي ساترفيلد قدّم خلال الاجتماع تعازيه، مؤكدا أن بلاده تحمّل بي كا كا مسؤولية المجزرة".

    جدير بالذكر أن القوات التركية أطلقت عملية "مخلب النسر-2" في منطقة غارا شمالي العراق، 10 فبراير/شباط الجاري.

    وأعلنت الداخلية التركية، الاثنين، عن توقيف قوات الأمن 718 شخصا، بينهم قياديون في حزب الشعوب الديمقراطي، للاشتباه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني.

    وقالت الداخلية إنه تم "ضبط عدد كبير من الأسلحة والوثائق والمواد الرقمية الخاصة بالمنظمة (الإرهابية) خلال مداهمات"، موضحة أن العمليات شملت 40 مدينة في البلاد ولا تزال مستمرة.

    وتنفذ تركيا باستمرار غارات جوية على قواعد خلفية لحزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية شمالي العراق، حيث يقيم معسكرات تدريب ومخابئ أسلحة. وتقوم قوات خاصة أحيانا بعمليات توغل محدودة لاستهداف حزب العمال الكردستاني الذي يشن منذ 1984 تمردا داميا على الأراضي التركية أوقع أكثر من 40 ألف قتيل.

    وتثير تلك العمليات التركية التوتر مع الحكومة العراقية، لكن أردوغان يؤكد باستمرار أن بلاده عازمة على "التعامل" مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق إذا لم تكن بغداد "قادرة على فعل ذلك".

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، تركيا 16 سبتمبر 2019
    © Sputnik . Alexei Nikolskiy
    أردوغان: سوريا وسنجار ليستا مكانا آمنا لـ"بي كا كا" وندعو "المغرر بهم" إلى الانشقاق

    وقال، يوم الاثنين: "لا يمكن لأي بلد أو شخص أو كيان طرح تساؤلات بعد اليوم عن العمليات العسكرية لتركيا في العراق بعد مجزرة غارا"، مضيفا: "لن يأمن الإرهابيون بعد اليوم في أي مكان، لا في قنديل ولا في سنجار" في شمال العراق.

    وبعد ساعات من إعلان مقتل الأتراك الـ13، تعهد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأن القوات التركية ستلقي القبض على القائد العسكري لحزب العمال الكردستاني مراد قرايلان الموجود في شمال العراق. وقال: "إذا لم نتمكن من إلقاء القبض على مراد قرايلان لتقطيعه ألف قطعة، فليبصق الناس بوجهي".

    انظر أيضا:

    محلل سياسي تركي: المعارضة الكردية لا تتحمل مسؤولية عملية قتل الأتراك شمالي العراق
    وزير الدفاع التركي يعلن انتهاء العملية العسكرية في شمال العراق
    متى تنتهي العمليات العسكرية التركية في كردستان العراق
    الكلمات الدلالية:
    مجزرة, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتفالات حول العالم برأس السنة الصينية (القمرية) الجديدة - وهان، الصين 11 فبراير 2021
    فليكن عام "الثور" عاما مثمرا... رأس السنة الصينية حول العالم
    خبير: الولايات المتحدة لن تتستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن إس 400
    خبير: الولايات المتحدة لن تستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن "إس 400"
    من هو أول سفير إماراتي في إسرائيل
    من هو أول سفير إماراتي في إسرائيل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك