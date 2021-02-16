روسيا تبحث مع الصليب الأحمر إمكانية تلقيح اللاجئين السوريين بلقاح "سبوتنيك V"

قال المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف للصحفيين، إن روسيا تعتزم البحث مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إمكانية تطعيم اللاجئين السوريين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن موسكو وعمان تناقشان توريد اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، بما في ذلك حتى يمكن استخدامه لتطعيم مواطني المملكة واللاجئين في البلاد.

وأشار لافرينتييف إلى أن مسألة كيفية تنظيم تطعيم اللاجئين السوريين من فيروس كورونا هي "مسألة دولية سليمة".

وأضاف: "يجب أن تعمل منظمة الصحة العالمية. ولكن، بالطبع، نحن نؤيد إطلاق عمليات توريد اللقاحات. أعتقد أننا بالتأكيد سنثير هذه المسألة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما في ذلك حول "سبوتنيك V".

كما أعرب عن أمله في أن تتمكن روسيا من نقل دفعة من اللقاح إلى سوريا بعد تسجيلها في الجمهورية العربية السورية.

وأضاف الدبلوماسي: "إذا قام السوريون بالتسجيل وبمجرد قيامهم بذلك، فسنكون قادرين على الإمداد. وسنثير بالتأكيد قضية التطعيم بشكل عام مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعلى وجه الخصوص سبوتنيك V"، مضيفًا أن المفاوضات مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستعقد في سوتشي على هامش الاجتماعات الدولية حول سوريا في "تنسيق أستانا".