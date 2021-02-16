بسبب تغريدة تصف أردوغان بالإرهابي.. تركيا تقاضي زعيم اليمين المتطرف الهولندي

فتح مدعون أتراك، اليوم الثلاثاء، تحقيقا لمقاضاة زعيم اليمين المتطرف في هولندا غيرت فيلدرز.

جاء هذا على خلفية تغريدة نشر فيها فيلدرز صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مصحوبة بكلمة "إرهابي"، بحسب "فرانس برس".

وفي تغريدته، التي نشرها أمس الاثنين، وضع صورة للرئيس التركي ظهر فيها الجانب الأيمن من وجهه على خلفية العلم التركي، والجانب الأيسر وهو ملتح وبشرته داكنة على خلفية علم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وإلى جانب الصورة التي تمت مشاركتها آلاف المرات، كتب فيلدرز كلمة "إرهابي". وقال مكتب المدعي العام التركي إنه أطلق تحقيقا في "الصورة والاهانة المكتوبة" بحق رئيس البلاد.

​ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها النائب الهولندي المعادي للإسلام غضب الحكومة التركية.

وكان أردوغان تقدم بشكوى، في تشرين الأول/أكتوبر، ضد فيلدرز، بعد أن شارك رسما كاريكاتوريا له يرتدي قبعة عثمانية على شكل قنبلة مع فتيل مشتعل على تويتر مرفقة بكلمة "إرهابي".

شهدت العلاقات بين تركيا وهولندا توترا وخصوصا بعد منع وزراء أتراك من القيام بحملات في أوساط الأتراك المقيمين في هولندا خلال حملة الاستفتاء على الدستور التركي في 2017.