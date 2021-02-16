رغم الحصار.. تجارة إيران الخارجية تجاوزت 6.7 مليار دولار خلال الشهر الماضي

قال المتحدث باسم الجمارك الإيرانية، سيد روح الله لطيفي، مساء اليوم الثلاثاء، إن مؤشر التجارة الخارجية الإيرانية في الشهر الماضي يظهر 6 مليارات و732 مليون دولار.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن لطيفي أن حصة الصادرات منها بلغت مليارين و951 مليون دولار، وحصة الواردات 3 مليارات و781 مليون دولار.

وحول وجهات التصدير الخمس للبضائع الإيرانية، قال لطيفي:

إن الصين كانت الوجهة الأولى لتصدير البضائع الإيرانية في الشهر الإيراني الماضي - من 21 كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى 19 كانون الثاني/يناير 2021 - حيث بلغ حجم السلع المصدرة إليها مليونين اثنين و152 ألف طن من إجمالي الصادرات، ما قيمته 827 مليون دولار.

وجاءت العراق في المرتبة الثانية بحجم مليون و501 ألف طن، بقيمة بلغت 467 مليون دولار، فيما جاءت كل من الإمارات بحجم مليون و361 ألف طن، بقيمة بلغت 440 مليون دولار، وتركيا بـ 382 ألف طن، بقيمة 195 مليون دولار، وأفغانستان بـ 569 ألف طن، بقيمة 188 مليون دولار، في المرتبات الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي.

وأضاف المتحدث باسم الجمارك الإيرانية، سيد روح الله لطيفي، أن إجمالي التبادل التجاري مع هذه الدول بلغ خمسة ملايين و965 ألف طن من البضائع بقيمة ملياري و117 مليون دولار، ما يمثل 64 في المائة من إجمالي الوزن و71.7 في المائة من إجمالي قيمة صادرات إيران في الشهر الماضي.