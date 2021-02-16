روحاني: مستعدون لبناء الثقة في الخليج حال توفرت الإرادة للدول الأخرى بالمنطقة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه عندما يختل الأمن في المنطقة سوف تتضرر أوروبا أيضا، مشيرا إلى أن طهران مستعدة لاتخاذ تدابير لبناء الثقة في الخليج حال توفرت الإرادة لدول أخرى في المنطقة.

ووفقا لوكالة "أنباء فارس"، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين روحاني ونظيره السويسري غي بارميلين، اليوم الثلاثاء.

وأضاف روحاني أن "مبادرة السلام في مضيق هرمز خطوة على طريق تحقيق الأمن الجماعي في المنطقة".

وأكد أن "إيران مستعدة للإقدام على خطوات لبناء الثقة في الخليج في حال توفرت الإرادة لدى دول المنطقة".

وأوضح أن "زعزعة الأمن في المنطقة توجه ضربة إلى كل دولها إضافة إلى أوروبا".

ودعا روحاني إلى وقف عاجل لإطلاق النار في اليمن وإرسال المساعدات الإنسانية وإيقاف إرسال السلاح إلى بعض دول المنطقة.

وأشار إلى ضرورة إطلاق حوار بين اليمنيين كحل نهائي لإحلال الأمن والاستقرار في البلاد".

وعن الاتفاق النووي، لفت روحاني إلى أن الكرة في ملعب الولايات المتحدة وعلى إدارة بايدن رفع كافة ألوان الحظر بشكل عملي لإعادة الاتفاق النووي إلى مساره الصحيح.

من جانبه، قال الرئيس السويسري إن إيران تلعب دورا مؤثرا في المنطقة ويمكنها إلى جانب الاتحاد الأوروبي أن تسهم في إعادة الاستقرار إلى اليمن.

وأكد أن الظروف الدولية الراهنة تشكل فرصة لعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي وتنفيذ التزاماتها، مضيفا أن سويسرا يمكن أن تلعب دورا فاعلا في ذلك.