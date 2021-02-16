مدير وكالة الطاقة الذرية يعرض السفر إلى إيران للتفاهم مع الحكومة

قالت وكالة الطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، إن مديرها عرض السفر إلى إيران للتوصل إلى حل يسمح للوكالة بمواصلة أنشطة التحقق الأساسية.

وأعلنت الوكالة في بيان، اليوم، أن إيران أخطرتها بأنها تخطط لوقف عمليات التفتيش النووية المفاجئة خارج مواقعها المعلنة، اعتبارا من 23 فبراير/ شباط.

وقالت: "أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 فبراير أن البلاد ستتوقف عن تنفيذ إجراءات الشفافية الطوعية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة اعتبارا من 23 فبراير، بما في ذلك البروتوكول الإضافي".

يسمح البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، لمفتشي الوكالة بزيارة مواقع غير معلنة في إيران خلال وقت قصير.

وقالت إيران، سابقا، إنها

ستنهي تلك الزيارات ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي نفس السياق، قال مجيد تخت روانجي، سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، إن بلاده لم تخرج من الاتفاق النووي لتعود إليه، مشيرا إلى أن "تقليل (إيران) التزاماتها يأتي في سياق الفقرة 36 من الاتفاق النووي".