البحرية الأمريكية تضبط شحنة أسلحة ضخمة قبالة سواحل الصومال... صور

أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ضبطها شحنات أسلحة على متن قاربين في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية - الأسطول الأمريكي الخامس، عبر حسابها على "تويتر"، إن "المدمرة الأمريكية (يو إس إس - ونستون تشرشل) ضبطت في 12 فبراير شحنات غير مشروعة من الأسلحة ومكونات أسلحة على متن مركبين (عديمي الهوية) خلال عملية أمنية بحرية في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال".

The USS Winston S. Churchill (DDG 81) seized illicit shipments of weapons and weapons components from two stateless dhows during a maritime security operation in international waters off the coast of Somalia, Feb. 11-12. @US5thFleet https://t.co/trwl9mE3Cx pic.twitter.com/vBAesq0ciU — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 16, 2021

وأضافت أن "الأسلحة المضبوطة تتألف من آلاف البنادق الهجومية من طراز آكا-47 والمدافع الرشاشة الخفيفة وبنادق القنص الثقيلة وقاذفات القنابل الصاروخية، وشملت مكونات الأسلحة الأخرى براميل وذخائر ومناظير قناصة وأنظمة أسلحة".

وأكدت أنه "تم إطلاق سراح طاقم القاربين بعد تزويدهم بالطعام والماء"، مكتفية بمصادرة الأسلحة.