عاصفة ثلجية عاتية تقلع الأشجار وتقتل 3 أشخاص في اليونان... فيديو وصور

غطت عاصفة ثلجية ضخمة شمال اليونان، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من أثينا وضواحيها وقتلت 3 أشخاص.

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أثينا- سبوتنيك. وقالت شركة "هيدنو" المشغلة لشبكة الطاقة الحكومية، إن العاصفة الثلجية قطعت مئات الأشجار التي سقطت على خطوط الكهرباء وألحقت أضرارا بما لا يقل عن 85 خطا متوسط الجهد.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي إلى وفاة اثنين من مرضى المستشفيات بعد تعطل أجهزة التنفس الصناعي.

Lots of trees down from the ice storm



Here is another picture from Athens.. This one is from Browns Ferry Street pic.twitter.com/lOqZrqJUjN — Stephen Gallien (@StephenGallien) February 16, 2021

كما تسببت هذه الظاهرة النادرة إلى نزول نحو 400 عامل كهرباء إلى الشوارع في منطقة أتيكا التي تضم العاصمة. وحتى الآن، تم إصلاح 35 خطا فقط من خطوط الكهرباء المقطوعة.