عاصفة ثلجية عاتية تقلع الأشجار وتقتل 3 أشخاص في اليونان... فيديو وصور

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أثينا- سبوتنيك. وقالت شركة "هيدنو" المشغلة لشبكة الطاقة الحكومية، إن العاصفة الثلجية قطعت مئات الأشجار التي سقطت على خطوط الكهرباء وألحقت أضرارا بما لا يقل عن 85 خطا متوسط الجهد.
Heavy winter storm hits Athens, Greece #medea #snow #athens #greece #snowstorm #documentaryphotography #photojournalism pic.twitter.com/pjko7U27LA— Orestis Seferoglou (@o_sefe) February 16, 2021
وأدى انقطاع التيار الكهربائي إلى وفاة اثنين من مرضى المستشفيات بعد تعطل أجهزة التنفس الصناعي.
Lots of trees down from the ice storm— Stephen Gallien (@StephenGallien) February 16, 2021
Here is another picture from Athens.. This one is from Browns Ferry Street pic.twitter.com/lOqZrqJUjN
كما تسببت هذه الظاهرة النادرة إلى نزول نحو 400 عامل كهرباء إلى الشوارع في منطقة أتيكا التي تضم العاصمة. وحتى الآن، تم إصلاح 35 خطا فقط من خطوط الكهرباء المقطوعة.
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