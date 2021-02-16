بعد عودة ظهوره... أمريكا تتعهد بمنع فيروس إيبولا من التحول إلى وباء واسع النطاق

قالت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه يجب القيام بكل ما هو ممكن لوقف تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا قبل أن يتحول إلى وباء واسع النطاق، مضيفة أنها ستفعل كل ما في وسعها لتوفير القيادة اللازمة لوقف تفشي المرض.

واشنطن- سبوتنيك. وأضافت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، في بيان: "لا يمكننا التراخي الآن، حتى في الوقت الذي نحارب فيه فيروس كورونا، يجب أن نضمن القدرة والتمويل للأمن الصحي في جميع أنحاء العالم".

وتابعت: "ستفعل إدارة بايدن كل ما في وسعها لتوفير القيادة الأمريكية لوقف هذه الفاشيات، والعمل مع الحكومات المتضررة، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الأفريقي، والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والدول المجاورة".

اكتشفت غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا، الأسبوع الماضي، بعد ما يقرب من 3 أشهر منذ الإعلان عن هزيمة التفشي الحادي عشر.

وقالت بساكي إن

الرئيس جو بايدن قد تم إطلاعه على الوضع في كل من وسط وغرب إفريقيا، وإن "صلاته مع أسر أولئك الذين لقوا حتفهم".

في وقت سابق من اليوم، تحدث مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مع سفراء غينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيراليون، وليبيريا للإعراب عن استعداد واشنطن للعمل عن كثب مع حكومات البلدان المتضررة والدول المجاورة التي قد يتعرض مواطنوها لخطر انتشار التفشي الحالي.