الصحة العالمية: الموجة الثالثة من كورونا ممكنة في هذه الحالة

أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، اليوم الثلاثاء، أن الموجة الثالثة من (كوفيد-19) ممكنة إذا لم يكن الناس حذرين بما فيه الكفاية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت فوينوفيتش، في مقابلة على قناة "روسيا 1": إن "الموجة الثانية تظهر الآن انخفاضاً في جميع أنحاء العالم"، ولكنها حذرت من أنه "لا توجد مناعة جماعية كافية حتى الآن".

وعن احتمال حدوث موجة ثالثة، أفادت بأنه "لا يوجد ما يمنع. إذا لم نكن حذرين، نعم، الموجة الثالثة ممكنة. وهذا يعتمد على سلوك الناس".

وتشهد بعض الدول، منذ أسابيع، تصاعدا في معدلات الإصابة بالفيروس، وزيادة في أعداد الحالات النشطة؛ وذلك بعد أشهر من استقرار المعدلات.

وحذرت مجموعة من الخبراء، في وقت سابق، من أنه يتم تسجيل ارتفاعات ملحوظة بوتيرة متسارعة في عدد الإصابات، وحالات الدخول اليومي للمستشفيات.

واعتبر الخبراء أن ذلك قد يكون مؤشراً مبكراً لحدوث موجة ثالثة محتملة من الوباء في عدد من البلدان، مشيرين إلى أن الزيادة في المعدلات سببها عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، وبشكل خاص التباعد الاجتماعي.

كما توقع ديفيد نابارو مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا حدوث موجة ثالثة من الجائحة في أوروبا في الشهور الأولى من عام 2021.

وحذر من أنه إذا كررت الحكومات ما قال إنه تقاعس عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية، سيجعل تلك الموجة "قاتلة".