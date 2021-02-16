وفيات كورونا الأسبوعية في فرنسا تشهد أدنى مستوى لها منذ بداية العام

انخفضت وفيات فيروس كورونا المستجد في فرنسا، لتسجل أدنى مستوى لها منذ بداية العام الجاري.

وسجلت فرنسا 586 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، نزولا من 724 في الأسبوع الماضي.

في حين انخفض متوسط الوفيات في سبعة أيام إلى 381 لتصبح أول مرة يقل فيها هذا المتوسط عن 400 منذ أواخر يناير/كانون الثاني، وفقا لرويترز.

وشملت هذه الوفيات 351 حالة وفاة في المستشفيات مقابل 412 يوم الاثنين، و235 حالة وفاة في دور المسنين على مدى الأيام الأربعة الماضية.

وعادة ما تبلغ وزارة الصحة عن وفيات دور المسنين يومي الثلاثاء والجمعة.

وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بالفيروس بمقدار 19590 حالة إلى 3.49 مليون، مقارنة بزيادة قدرها 18.870 حالة قبل أسبوع.