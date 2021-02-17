وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا ينددون بالهجوم الصاروخي على أربيل

ندد وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، اليوم الأربعاء، بالهجوم الصاروخي في العراق بأشد العبارات.

موسكو – سبوتنيك. قال البيان، "نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ندين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي في 15 فبراير/شباط، على إقليم كردستان العراق.. نقدم تعازينا للضحايا وعائلاتهم وللشعب العراقي".

وأضاف البيان الصادر عن وزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، بشأن الهجوم الصاروخي على أربيل، "لن نتسامح مع الاعتداء على الأمريكيين وعناصر التحالف".

وأكد البيان دعم تحقيقات العراق بهدف محاسبة المسؤولين عن الهجوم.

واختتم البيان، "ستدعم حكومتنا معا تحقيق الحكومة العراقية في الهجوم بهدف محاسبة المسؤولين عنه. نحن متحدون في رأينا بأنه لن يتم التسامح مع الهجمات على أفراد ومرافق الولايات المتحدة والتحالف".

وقال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في فبراير/شباط، إن 14 صاروخا أطلقت على محيط مطار أربيل الذي تجاوره قاعدة عسكرية أمريكية، ما أدى لمقتل متعاقد أجنبي وإصابة 9 آخرين بينهم جندي أمريكي.