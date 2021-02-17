أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الطريق للدبلوماسية مفتوح الآن، لكن طهران لا تزال بعيدة عن الامتثال بتعهداتها.

موسكو-سبوتنيك.وقال بلينكن: " الطريق للدبلوماسية مفتوح الآن لكن طهران لا تزال بعيدة عن الامتثال بتعهداتها وسنرى ما يمكن أن تقوم به".

وأضاف الوزير: " إذا عادت طهران للالتزام بالاتفاق النووي وفعلنا الشيء نفسه فإننا بحاجة للعمل على اتفاق أطول وأكثر صرامة".

وأشار بلينكن الى ان، هناك حاجة لمعالجة قضايا تتعلق ببرنامج صواريخ إيران الباليستية وأعمالها المزعزعة للاستقرار.

وقال بلينكين "في الوقت الحالي، تحدث الرئيس جو بايدن، بشكل واضح وعلني ومتكرر عن موقفنا. دعونا نرى ما سيكون رد فعل إيران ، إن وجد".

هذا وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني مجددا، امس، على أن بلاده مستعدة مرة أخرى للعودة لالتزاماتها بالاتفاق النووي حال رفعت الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة ضد طهران، مشيرا إلى فشل سياسية "الضغط القصوى" التي اتبعتها واشنطن ضد إيران.

كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت، الأسبوع الماضي، أن إيران أبلغتها بنيتها إجراء أبحاث حول إنتاج معدن اليورانيوم في مصنع بأصفهان، وهو المعدن المحظور إنتاجه بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الدولية (الولايات المتحدة، ورسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا)