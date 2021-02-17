وزير الخارجية الأمريكي: سنعزز الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا رغم الخلافات

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن واشنطن ستعزز الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا رغم الخلافات.

موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن، "تمكنا في الوقت نفسه وبسرعة كبيرة، مواصلة العمل بمعاهدة ستارت 3 لمدة خمس سنوات، لأن هذا الأمر من مصلحتنا.. وسنبحث عن طرق أخرى لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا، على الرغم من أننا أوضحنا أن الإجراءات التي يتخذونها... تتحدى مصالحنا وقيمنا ".

وأضاف بلينكن، "يجب أن نكون قادرين على العمل على الجبهتين".

وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الشهر الماضي، أن العلاقات الأمريكية مع روسيا في عهد الرئيس جو بايدن، ستكون صعبة.

هذا وتبادلت روسيا والولايات المتحدة في 3 فبراير/شباط الحالي، مذكرات حول استكمال اتخاذ الإجراءات الداخلية المطلوبة لتمديد معاهدة "ستارت -3". وقد تم تمديدها بالفعل دون أي تغييرات وإضافات لمدة خمس سنوات أخرى - حتى 5 فبراير/شباط عام 2026.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الجمعة، أن بلاده اتخذت إجراءات بشأن تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" قبل أسابيع من تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.