بشأن انتهاك حقوق الإنسان... بايدن يهدد الصين بدفع الثمن

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، من أن الصين ستدفع الثمن جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان في تعاملها مع الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ في أقصى الغرب.

وقال بايدن خلال الرد على استفسارات في لقاء جماهيري بشأن القضية خلال اللقاء، الذي بثته محطة "سي.إن.إن" "حسنا ستكون هناك تداعيات على الصين وهو يعلم ذلك" في إشارة إلى الرئيس الصيني، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ستؤكد مجددا على دورها العالمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، مضيفا أنه سيعمل مع المجتمع الدولي لحمل الصين على حماية تلك الحقوق.

وقال بايدن "الصين تسعى جاهدة لأن تصبح زعيمة عالمية ولكي تحصل على هذا اللقب وتكون قادرة على فعل ذلك عليها أن تكسب ثقة الدول الأخرى".

وتابع "طالما أنهم يمارسون نشاطا يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية فسيكون من الصعب عليهم القيام بذلك".

هذا وتعرض الرئيس الصيني شي جين بينغ لانتقادات عالمية لاحتجازه أقلية الويغور في معسكرات اعتقال بالإضافة إلى انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني استغرقت ساعتين هذا الشهر شدد بايدن على أن الولايات المتحدة تعطي أولوية للحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة وهي المنطقة، التي تمثل تنافسا رئيسيا واستراتيجيا بين الولايات المتحدة والصين.