بعد تطعيم 10 آلاف شخص بـ"سبوتنيك V"... الصحة الإيرانية تتحدث عن الآثار الجانبية

صرحت وزارة الصحة الإيرانية، أنها تتابع الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا، للوقوف على الآثار الجانبية للقاح الذي تلقوه وتطورات حالتهم الصحية.

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم الأربعاء، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": إنه "لم يتم الإبلاغ عن آثار جانبية خطيرة للذين تلقوا لقاح "سبوتنيك V" الروسي في إيران حتى الآن".

وأوضحت "كانت الآثار الجانبية خفيفة كما هو متوقع، مثل الحمى الخفيفة أو الآثار الجانبية التي تحدث في موقع الحقن، وهذه الآثار لا تثير القلق".

وأكدت أنه "يتم متابعة هؤلاء الأشخاص للوقوف على الآثار الجانبية للقاح الذي تلقوه وتطورات حالتهم الصحية".

وأضافت "تم تطعيم ما يقارب 10 آلاف إيراني بلقاح "سبوتنيك V" حتى الآن"، لافتة إلى أنه "من المخطط أنه بحلول أكتوبر/ تشرين الأول القادم، سيتم تطعيم حوالي 70 بالمئة من سكان البلاد ضد "كوفيد-19".

وأفادت بأن "الإنتاج المشترك الروسي الإيراني للقاح "سبوتنيك V" مدرج على جدول الأعمال وجاري العمل عليه، مشيرة إلى أنه "سيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا، ونأمل أن يتم تنفيذ الإنتاج المشترك في أقل من شهرين".

وذكرت أن "الشحنة الثانية بواقع 100 ألف جرعة من اللقاح الروسي وصلت إلى إيران الأسبوع الماضي، وستصل الشحنات الأخرى الى البلاد تباعا".