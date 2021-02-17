البيت الأبيض يكشف موعد عقد بايدن مقابلات مع نظرائه

قالت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي، إن الرئيس جو بايدن لا ينوي مقابلة نظرائه شخصيا قبل منتصف أبريل على أقرب تقدير.

وأوضحت بساكي في تصريحات للصحفيين، أمس الثلاثاء: "سيمر شهران قبل أن يدعو الرئيس زعيما أجنبيا لعقد اجتماع في البيت الأبيض"، بحسب "رويترز".

وأضافت "يمكن الالتقاء أيضا عبر الفيديو كما تعلمون" في إشارة إلى القيود التي فرضتها جائحة كورونا.

وكان فريق رئيس الوزراء الكندي قد أشار عقب اتصال هاتفي، في نهاية شهر يناير الماضي، بين جو بايدن وجاستن ترودو، إلى عقد "اجتماع" في الشهر التالي، مما أثار تساؤلات حول طبيعته.

واتصل بايدن بالفعل بالعديد من الزعماء الأجانب من بينهم زعماء الصين والمكسيك وبريطانيا والهند وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا، لكنه لم يلتق أي زعيم بشكل مباشر حتى الآن منذ توليه منصبه رسميا الشهر الماضي.