موسكو ترد على تصريحات واشنطن الأخيرة حول مشروع "التيار الشمالي–2"

رد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، على تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي حول مشروع خط الغاز "التيار الشمالي-2".

وقال ريابكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "مقتنع بأن التيار الشمالي–2 سيكتمل، ولن تعيقنا في هذا أي عقوبات أمريكية".

وأضاف أن موسكو "تاهت في العد" فيما يتعلق بتقييم حجم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا.

وأشار ريابكوف إلى أن "موجة العقوبات اقتربت من المئة. لكن التغيير في مسارنا الذي تسعى إليه الولايات المتحدة لا يحدث. لسوء الحظ، لا تظهر الولايات المتحدة أدنى استعداد للبحث في حلول أخرى، كالتفاوض بطريقة ما. ولن يفعلوا ذلك على الأرجح، في المستقبل".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي قد صرحت، أمس الثلاثاء، بأن موقف الإدارة الأمريكية بشأن مشروع "التيار الشمالي-2" لم يتغير، وأن هذه الصفقة سيئة.

وأكدت أن الولايات المتحدة تواصل متابعة الأنشطة لاستكمال البناء أو التصديق على خط الأنابيب، وتناقش إمكانية تمديد العقوبات ضد المشروع.

يذكر أن أمريكا تعارض بشدة مشروع "التيار الشمالي–2" حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي.

وفرضت واشنطن عقوبات على المشروع في ديسمبر 2020، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.

ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا ومنها إلى أوروبا.