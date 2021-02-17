بيل غيتس يوضح حاجة البشرية لإيلون ماسك

أشاد بيل غيتس "بالأفكار الجامحة" للملياردير، المدير التنفيذي لشركة "Tesla Elon Musk" للمساعدة في مواجهة أزمة المناخ من خلال دفع الشركات الأخرى للتكيف مع التقنيات الأكثر مراعاة للبيئة.

أدلى الاثنان بتصريحات علنية في وقت سابق على خلافهما حول السيارات الكهربائية، وقال غيتس إنه اشترى سيارة "بورش" كهربائية، بحسب ما ذكرت شبكة "cbsnews" الأمريكية.

وقال غيتس: "تعتبر "Tesla" منتجًا قويًا. لقد أجبرت جميع شركات السيارات على النظر إليها، هل يمكنهم مجاراة ما قام به ماسك هناك. لقد وضع مؤخرًا أيضًا تحديًا لما يسمى بالتقاط الهواء المباشر والذي سيكون جزءًا من الحل. لقد كان على استعداد لفعل أي شيء لإنجاح مشروعه. نحن بحاجة إلى مئات من إيلون ماسك وهذه هي الطريقة التي سينقذنا بها".

وشجع غيتس التحول إلى السيارات الكهربائية، قائلاً إن العالم أمامه حوالي ثلاثة عقود للقضاء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومنع الارتفاع الكارثي في ​​درجات الحرارة، وهو ما ذكره بالتفصيل في كتابه الجديد "كيفية تجنب كارثة مناخية".