أوكرانيا تبدأ عملية واسعة لبيع سجون في البلاد

قال وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا، اليوم الأربعاء، إن أول سجن قد عُرض، بالفعل، للبيع في أوكرانيا، وذلك كجزء من "صفقة بيع كبيرة للسجون في البلاد".

في وقت سابق، أعلن ماليوسكا بدء "عملية بيع كبيرة" للسجون، ومن المخطط بيع أكثر من 100 سجن. وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة العدل أنه في منتصف فبراير/ شباط الحالي، تخطط الوزارة لطرح أول سجن للبيع بالقرب من كييف.

وكتب ماليوسكا على صفحته على فيسبوك: "وصلت عملية بيع السجن الكبيرة إلى مرحلة المزاد الأول. إذا كان لدى شخص ما مبلغ إضافي قدره 220 مليون دولار ويريد شراء سجن صغير على بعد بضعة كيلومترات من كييف، أهلا وسهلا بك".

وقال الوزير إن 70% من عائدات البيع ستُنفق على تطوير بنية تحتية جديدة للسجون تفي بالمعايير الأوروبية، و30% ستجدد ميزانية الدولة. كما أعلن عن مزاد جديد قريبًا.