واشنطن تلتزم بتعليمات مواجهة "تهديدات روسيا"

كشف ممثل البنتاغون أن القيادة العسكرية الأمريكية تنظر إلى روسيا على أنها خطر يخيم على الولايات المتحدة وسائر أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الآخرين.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية في مقابلة صحفية يوم 16 فبراير/ شباط 2021:

"من الواضح أن روسيا تشكل خطرا يهدد جميع أعضاء حلف الناتو بمن فيهم الولايات المتحدة".

ووفق المتحدث باسم البنتاغون فإن: "روسيا تستخدم القوة العسكرية لتحقيق أهدافها"، وتسعى إلى "نسف الأمن والاستقرار في العالم".

وبحسب المتحدث باسم البنتاغون فإن الحكومة الأمريكية لن تكتفي برصد "التهديدت الروسية" بل ستعمل على محاسبة روسيا على أفعالها "العدوانية".

وأضاف أن الوفد الأمريكي يعتزم طرح مسألة "التهديدات الروسية" على طاولة مداولات وزراء دفاع دول الناتو خلال الفيديو كونفرنس في 17 – 18 شباط / فبراير.

وكان أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ ، قد كشف لصحيفة "ال موندو" الإسبانية، أمس الثلاثاء، أن حلف الناتو مستعد للمواجهة مع روسيا. وفي نفس الوقت إنه مستعد للتعاون مع روسيا.

وأعلن أمين عام الناتو أنه يعتزم طرح مسألة زيادة تمويل نشاط الناتو العسكري عند حدود روسيا على طاولة مداولات وزراء دفاع دول الناتو عندما يجتمعون عبر الفيديو كونفرنس.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الثلاثاء، إن حجر الأساس لسياسة الغرب تجاه روسيا يتمثل منذ أربعينيات القرن العشرين في ضرورة التزام الصرامة مع روسيا.

وأشار إلى أن الموقف الذي يجب أن تقفه الولايات المتحدة والدول التابعة لها وفقا لرؤية الدبلوماسي الأمريكي جورج كينان الذي دعا في رسالة بعث بها من موسكو إلى واشنطن في عام 1946 إلى ضرورة اتخاذ الموقف المتشدد حيال الحكومة الروسية (السوفيتية)، هو موقف المواجهة.