رئيس وزراء إيطاليا الجديد يعد بتعزيز الحوار مع روسيا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي الجديد، ماريو دراغي، اليوم الأربعاء، أن روما ستبذل جهودا لتطوير الحوار مع روسيا.

روما - سبوتنيك . وقال دراغي متحدثا أمام مجلس الشيوخ في البرلمان الوطني عشية التصويت على منح الثقة للحكومة: "ستسعى إيطاليا جاهدة لتكثيف آليات الحوار مع روسيا الاتحادية. نحن نتابع بقلق ما يحدث في هذا البلد وغيره من البلدان التي كثيرا ما تنتهك فيها حقوق الإنسان".

وأشار إلى أن السياسة الخارجية لمجلس وزرائه هي "سياسة أوروبية وأطلسية ملتزمة".

وأوضح أن "الركائز التاريخية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة، اخترناها مع نهاية الحرب [العالمية الثانية] في سبيل جلب الرخاء والأمن والمكانة الدولية... سنحافظ على اهتمامنا بالمناطق ذات الأهمية الطبيعية، مثل البلقان، البحر الأبيض المتوسط الواسع، مع التركيز بشكل خاص على ليبيا وشرق المتوسط، وكذلك أفريقيا".

وأدت الحكومة الإيطالية الجديدة، برئاسة رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي، في الـ13 من شباط/ فبراير الجاري، اليمين الدستورية بحضور رئيس الجمهورية سيرغيو ماتاريلا.