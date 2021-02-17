شركتا "فايزر" و"بيونتيك" تزودان أوروبا بـ200 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

أفادت شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، اليوم الأربعاء، بأنهما ستقومان في عام 2021 بتوريد 200 مليون جرعة إضافية من لقاح مضاد لفيروس كورونا إلى الاتحاد الأوروبي.

موسكو -سبوتنيك. وجاء في بيان أصدرته الشركتان بهذا الشأن ونشر على موقع شركة "فايزر": "أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك اليوم عن التوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية حول توريد 200 مليون جرعة إضافية من لقاح "كوميرناتي" المضاد لفيروسكورونا المستجد إلى 27 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كذلك ولدى الاتحاد الأوروبي الفرصة لطلب توريد 100 مليون جرعة إضافية أخرى".

يأتي هذا الاتفاق، بحسب البيان، إضافة إلى اتفاقية توريد 300 مليون جرعة إلى الاتحاد الأوروبي، والتي كانت قد وقعت في وقت سابق.

وذكر البيان أنه من المتوقع أن يتم توريد 200 مليون جرعة في عام 2021، منها 75 مليون جرعة في الربع الثاني.