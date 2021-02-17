مدير وكالة الطاقة الذرية يزور إيران لمناقشة عزم طهران وقف البروتوكول الإضافي

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أن "مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، سيزور طهران السبت المقبل، لإجراء محادثات فنية مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حول عزم طهران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي".

وقال مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، إن "مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران يوم السبت المقبل"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف أن "هذه الزيارة تتم بناء على طلب المدير العام للوكالة للطاقة الذرية، ولإجراء محادثات فنية مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حول كيفية تنفيذ بنود رسالة إيران الموجهة إلى الوكالة الدولية قبل أيام والمادة 6 من قانون رفع العقوبات الاستراتيجي الذي أقره البرلمان الإيراني وكيفية مواصلة التعاون بين الجانبين".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال، في وقت سابق اليوم، إن "الإدارة الأمريكية الحالية تنتهج سياسة الغطرسة نفسها التي اتبعتها الإدارة السابقة".

وأضاف أن "بعض مسؤولي إدارة بايدن يعتقدون أنه لا يزال بإمكانهم الحصول على امتيازات عبر سياسة الضغط الأقصى على طهران"، متابعا أنه "إذا عادت الأطراف إلى الاتفاق النووي، وقتها يمكننا الاستمرار في تنفيذ البروتوكولات الإضافية كما فعلنا منذ خمس سنوات".

كما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن واشنطن هُزمت في سياسة الضغط الأقصى ضد بلاده، مؤكدا أنه لا حل أمامها سوى العودة إلى الاتفاق النووي. وأوضح أن "الاتفاق النووي هو ما تم توقيعه عام 2015 ولا يمكن أن تضاف إليه أي مادة أخرى"، مضيفا "لو أردنا التفاوض على ملفات إقليمية أو برنامجنا الصاروخي لعاد ترامب إلى الاتفاق".