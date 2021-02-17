الدول الضامنة في أستانا تدعو الأمم المتحدة لإيلاء اهتمام خاص لتطعيم السوريين ضد كورونا

دعت الدول الضامنة لمسار "أستانا" حول سوريا في بيانها النهائي، الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى إيلاء اهتمام خاص لتطعيم السكان السوريين ضد فيروس كورونا.

وجاء في البيان النهائي للجولة الـ15، اليوم الأربعاء: "أعربت الأطراف عن قلقها الشديد إزاء الأوضاع الإنسانية في سوريا. وأشارت إلى أن جائحة فيروس كورونا تعقد بشكل كبير عمل النظام الصحي السوري والوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني".

من جانبه قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف:

"تمت دعوة منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك في إطار مبادرة COVAX، إلى إعطاء أولوية الاهتمام لتطعيم السكان في سوريا".

في وقت سابق، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرعي لافروف محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وناقش الطرفان الوضع الراهن حول التسوية السورية مع التأكيد على ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية الدولية للمحتاجين في جميع أنحاء البلاد.