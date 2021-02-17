مسلحون مجهولون يهاجمون مدرسة داخلية في نيجيريا ويخطفون بعض الطلاب

أفادت السلطات النيجيرية، اليوم الأربعاء، بأن مسلحين هاجموا مدرسة داخلية في ولاية النيجر في نيجيريا واختطفوا أعدادا كبيرة من الطلاب والمعلمين، وأدى الاعتداء إلى مقتل أحد الطلاب.

موسكو - سبوتنيك. كتب السيناتور النيجيري، شيهو ساني، على صفحته في "تويتر": "هاجمت عصابة مسلحة كلية العلوم الحكومية في كاغار بولاية النيجر ألما ماتر، واختطفوا بعض الطلاب والموظفين. وتحدثت للتو مع المدير".

ووفقاً لصحيفة "برنيغيريا"، هاجم قطاع طرق يرتدون الزي العسكري المدرسة ليلة الأربعاء واقتادوا طلاب الكلية العلمية الحكومية، وهي مدرسة داخلية في قرية كاغارا. كان هناك حوالي ألف طالب في المدرسة الداخلية. واليوم تم إجراء إحصاء في المدرسة وتبين أن 280 طالبًا في عداد المفقودين، بالإضافة إلى ثلاثة معلمين وسكرتيرة، وزوجة أحد موظفي المدرسة مع ستة أطفال.

وأضاف ساني أن أحد الطلاب قتل في الهجوم وأن: "مكان وعدد المخطوفين ما زال مجهولا".

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، تمكن بعض الطلاب من الفرار أثناء الهجوم. وبدأت القوات الخاصة في البلاد بتعقب المسلحين المهاجمين، وتحاول طائرات القوات الجوية تحديد مكان وجود الطلاب.

وقال المتحدث باسم الرئيس محمد بخاري، غربا شيخو، في بيان بأن الرئيس أدان الهجوم وأمر الشرطة والجيش بالعثور على المخطوفين. وتم إرسال قادة الأمن إلى الأركان لتنسيق عملية الإنقاذ. بدوره أمر حاكم الولاية أبو بكر ساني بيلو بإغلاق جميع المدارس الداخلية.