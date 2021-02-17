في غياب روسيا وإيران... وزراء خارجية "5+1" يناقشون في باريس ملف طهران النووي

تستقبل العاصمة الفرنسية باريس، غدا الخميس، وزيرا خارجية ألمانيا وبريطانيا، لمناقشة الملف الإيراني والأمن في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة افتراضية من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

باريس - سبوتنيك. وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان، اليوم الأربعاء إن "وزير الخارجية جان إيف لودريان يستقبل غدا الخميس نظرائه الألماني والبريطاني في باريس وسينضم إليهم عبر الفيديو كونفرنس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لمناقشة الملف الإيراني والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

يذكر أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أصدرت بياناً مشتركاً، يوم الجمعة الماضي، دعت فيه إيران إلى وقف إنتاج معدن اليورانيوم والالتزام بواجباتها تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة، وقالت الحكومات الثلاث إنها تتابع بقلق بالغ التأكيد الأخير من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إنتاج إيران لمعدن اليورانيوم في انتهاك لخطة العمل الشاملة المشتركة.

ومؤخرا، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها بنيتها بشأن إجراء أبحاث حول إنتاج معدن اليورانيوم في مصنع بأصفهان، وهو المعدن المحظور إنتاجه بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الدولية.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في حين أكد الرئيس الحالي جو بايدن أنه لن يعود إلا الاتفاق إلا إذا امتثلت طهران لبنوده، وهو ما ترفضه إيران وتطالب واشنطن بالعودة أولا، دون شروط مسبقة ودون تفاوض جديد أو دخول أطراف جديدة على الاتفاق.