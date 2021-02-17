المفوضية الأوروبية تطلق برنامجا لدراسة سلالات جديدة من فيروس كورونا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عقب اجتماع لمجلس المفوضين الأوروبيين، اليوم الأربعاء، إن المفوضية الأوروبية أطلقت برنامج "حاضنة هيرا" لدراسة سلالات جديدة من فيروس كورونا.

وقالت: "من أجل الحصول على ميزة، نطلق حاضنة HERA اليوم. فهي تجمع العلماء والصناعة والسلطات، وتتيح لنا تعبئة الموارد لمواجهة هذا التحدي".

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يستجيب بسرعة لمخاطر ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا.

مضيفة: "الوضع يتغير، سلالات جديدة آخذة في الظهور. حتى الآن، كانت اللقاحات المعتمدة في أوروبا فعالة ضد المتغيرات الجديدة، لكن هذه المتغيرات أكثر خطورة ويمكن أن تؤدي إلى خسائر أكبر. قد تكون المتغيرات الجديدة الناشئة أكثر مقاومة للقاحات الموجودة ،".

من المتوقع أن يوحد برنامج حاضنة HERA جهود صناعة الأدوية والمختبرات والسلطات الصحية والباحثين لمواجهة السلالات الجديدة الناشئة بشكل أكثر فعالية، والتي يثير ظهورها وانتشارها في الاتحاد الأوروبي قلقا بالغا.