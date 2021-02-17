الحكومة الألمانية لا تعلق على مضمون المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن "التيار الشمالي-2"

صرحت نائبة المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الألماني، أولريك ديمر، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الألمانية لا تعلق على محتوى المفاوضات مع السلطات الأمريكية بشأن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي- 2".

برلين - سبوتنيك . وقالت ديمر، في إفادة صحفية: "كما تعلمون جميعاً، كان "التيار الشمالي- 2" موضوعاً للجدل لعدة أشهر. لقد استمعت الحكومة الفدرالية إلى وجهات نظر الدول الأخرى. وتم توضيح موقف الحكومة الفدرالية في العديد من المفاوضات مع البلدان الأخرى، وأيضاً في المفاوضات مع الولايات المتحدة".

وأضافت: "مضمون هذه المفاوضات سري، لذلك، لا أستطيع أن أتحدث عن أي شيء بهذا الصدد".

وشددت المتحدثة في الوقت نفسه، على أن الحكومة الألمانية ترفض العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية وأبلغت السلطات الأمريكية بذلك، قائلة: "نعتزم مواصلة القيام بذلك".

ويلقى مشروع "التيار الشمالي" من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا معارضة نشطة من قبل الولايات المتحدة، التي تروج لغازها الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على خط أنابيب الغاز في ديسمبر/كانون الأول 2019. وصرحت روسيا مرارا وتكراراُ أن هذا المشروع تجاري ومفيد لأوروبا. تؤيد ألمانيا استكمال خط أنابيب الغاز وترفض عقوبات أمريكية أحادية الجانب تتجاوز الحدود الإقليمية.