خامنئي يكشف شرط عودة إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي

أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن بلاده "ستعود إلى الالتزام بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، إذا أوفت أطرافه من الدول الكبرى عمليا بوعودها".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، تصريحات خامنئي خلال خطاب عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وقال: "أريد أن أقول كلمة واحدة حول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، وهي، أننا سمعنا الكثير من الأقوال والوعود الجميلة التي اانتهكت على أرض الواقع؛ لا جدوى من الكلام والوعود".

وأضاف خامنئي: "هذه المرة نطلب التطبيق العملي للوعود فقط والوفاء بها وإذا لمسنا ذلك في الجانب الآخر سنقوم بالعمل أيضا".

وتستقبل العاصمة الفرنسية باريس، غدا الخميس، وزيري خارجية ألمانيا وبريطانيا، لمناقشة الملف الإيراني والأمن في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة افتراضية من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

من جانبها، أعلنت إيران أن "مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، سيزور طهران السبت المقبل، لإجراء محادثات فنية مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حول عزم طهران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي".

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في وقت سابق اليوم، إن "الإدارة الأمريكية الحالية تنتهج سياسة الغطرسة نفسها التي اتبعتها الإدارة السابقة".

وأضاف أن "بعض مسؤولي إدارة بايدن يعتقدون أنه لا يزال بإمكانهم الحصول على امتيازات عبر سياسة الضغط الأقصى على طهران"، متابعا أنه "إذا عادت الأطراف إلى الاتفاق النووي، وقتها يمكننا الاستمرار في تنفيذ البروتوكولات الإضافية كما فعلنا منذ خمس سنوات".