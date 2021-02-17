غير متوقع... الكشف عن سر إلغاء إسرائيل مشاركتها في معرض "آيدكس" بالإمارات

وقال موقع "غلوبس" إن هناك تبادل للاتهامات بين وزارة الدفاع الإسرائيلية ولجان الاستثناءات الخاضعة لسيطرة وزراء حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تصاريح السفر لمعرض "آيدكس" المقرر افتتاحه الأسبوع المقبل في أبوظبي.

وكانت إسرائيل قررت، الشهر الماضي، إغلاق مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب للحيلولة دون دخول سلالات جديدة من فيروس كورونا إلى أراضيها.

ولا يمكن السفر منذ ذلك الوقت سوى بموافقة من لجنة تم تشكيلها لمنح تصريحات استثنائية للسفر في حالات معينة.

وتقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه تم رفض طلبات تم إرسالها إلى لجنة الاستثناءات للموافقة على مغادرة وعودة موظفي الوزارة وموظفي 40 شركة إسرائيلية مسجلة للمشاركة في المعرض المقام في أبوظبي.

أما عن سبب رفض اللجنة المذكورة منح تصاريح سفر للوفد الأمني الإسرائيلي، فيعود بحسب الموقع إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، كان سيشارك في الوفد ويلتقي كبار المسؤولين الإماراتيين.

وأضاف الموقع أن نتنياهو هو من منع سفر الوفد وذلك لعدم السماح لغانتس أن يسبقه في السفر إلى الإمارات، حيث أراد نتنياهو أن يكون أول مسؤول إسرائيل يزور البلد الخليجي الذي وقعت معه بلاده اتفاق سلام برعاية أمريكية، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وتأجلت زيارة نتنياهو إلى الإمارات عدة مرات بما في ذلك بسبب الحظر الذي فرضته إسرائيل الشهر الماضي وإغلاق الأجواء.

ومن المقرر أن تنطلق في أبوظبي فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، خلال الفترة 21 – 25 فبراير/ شباط الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأمس الأول (الاثنين)، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين إسرائيليين، أن السلطات قررت إلغاء مشاركتها في معرض الأسلحة المقام في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بسبب قيود السفر الجوي المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تشارك عشرات الشركات الدفاعية الإسرائيلية في معرض الدفاع الدولي (آيدكس) في أبوظبي.

وأرجع المسؤولون السبب إلى الحظر الذي فرضته إسرائيل، في 26 يناير/ كانون الثاني، على السفر الجوي الدولي، والذي لا يزال ساريا بينما تكافح للتصدي لتزايد تفشي كوفيد-19.